Спикер парламента Армении предложил наградить Матвиенко почетной медалью

ЕРЕВАН, 11 марта. /ТАСС/. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян предложил совету Национального собрания республики наградить председателя Совета Федерации России Валентину Матвиенко почетной медалью за ее посреднические усилия в деле освобождения из азербайджанского плена гражданки Ливана с армянскими корнями Марал Наджарян.

"Наша соотечественница Марал Наджарян была освобождена из плена в Азербайджане и уже находится в Ливане. В этой связи хочу поблагодарить председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко, откликнувшуюся на инициированное Татев Айрапетян письмо всех женщин-депутатов Национального собрания (НС) и на мою личную просьбу взять на себя роль посредника. Собираюсь предложить совету НС наградить Матвиенко почетной медалью", - написал Мирзоян в Facebook.

Накануне вечером армянские и ливанские СМИ сообщили, что Марал Наджарян, попавшая в Лачине в плен в середине ноября 2020 года после окончания военных действий в Нагорном Карабахе, вернулась в Ливан.