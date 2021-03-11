Польша оставляет за собой право ответить на высылку польских дипломатов из Белоруссии

ВАРШАВА, 11 марта. /ТАСС/. Власти Польши оставляют за собой право ответить на решение Белоруссии о высылке двух польских дипломатов, работающих в Гродно. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Минск принял решение о высылке еще двух польских консулов, работающих в Белоруссии. Польша оставляет за собой право на адекватный ответ", - написал он в четверг в Twitter.

11 марта в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский. До польской стороны было доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Белоруссии руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно. При этом польской стороне была вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов.