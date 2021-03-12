Госдепартамент США указал на прогресс в деле соблюдения режима прекращения огня в Йемене

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты указали на достижение определенного прогресса в деле соблюдения сторонами режима прекращения огня в Йемене. Об этом говорится в распространенном в четверг Госдепартаментом письменном заявлении по итогам поездки в регион спецпредставителя США по Йемену Тима Линдеркинга.

"Несмотря на некоторый обнадеживающий прогресс, необходимо, чтобы стороны проявили больше приверженности [соблюдению режима прекращения огня]. Линдеркинг и спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс намерены тесно сотрудничать, чтобы подтолкнуть стороны к переговорам в соответствии с предложенным ООН планом, который включает открытие порта Ходейда и прекращение огня", - отмечается в документе. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" "должны прекратить наступление на Мариб и продолжающиеся" атаки на Саудовскую Аравию.

Госдепартамент также распространил в четверг совместное письменное заявление Великобритании, Германии, Италии, США и Франции, которые "осуждают продолжающееся наступление хуситов на йеменский город Мариб и серьезное увеличение количества атак, которые хуситы проводят <...> против Саудовской Аравии". "Их решительное наступление на Мариб усугубляет и без того ужасный гуманитарный кризис", - говорится в документе.

В заявлении содержится призыв к хуситам воспользоваться предложенной ООН инициативой для "установления мира и положить конец продолжающейся эскалации". "Мы подтверждаем нашу твердую приверженность обеспечению безопасности и целостности территории Саудовской Аравии, а также восстановлению стабильности и спокойствия на границе между Саудовской Аравией и Йеменом. Мы подтверждаем нашу решительную поддержку скорейшего урегулирования йеменского конфликта, которое принесет столь необходимую стабильность в регион и непосредственную пользу народу Йемена", - отмечается в документе.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся свыше шести лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют воздушные атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия, однако в последнее время они значительно нарастили масштабы и периодичность подобных нападений.