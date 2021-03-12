Главы МИД Великобритании и стран Северной Европы обсудили отношения с РФ и права человека

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в рамках визита в Осло принял участие в совместном заседании с главами МИД Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции, на котором обсуждалась тема отношений с Россией и Китаем, а также вопросы прав человека в мире и изменение климата.

"Было приятно встретиться с нашими близкими партнерами из Северной Европы. Мы провели отличные переговоры на различные темы, представляющие взаимный интерес, включая Россию, Китай, права человека и проведение 26-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Наше сотрудничество будет развиваться и дальше", - написал Рааб в четверг в Twitter.

Он также провел отдельные переговоры с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, отметив незыблемость партнерства между Лондоном и Осло. Помимо этого, Рааб и его норвежская коллега подписали договор о взаимопонимании по сотрудничеству при исследовании полярных регионов.

В среду руководитель британского внешнеполитического ведомства посетил Таллин, где встретился с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы для обсуждения темы отношений с Россией и "широкого спектра вопросов региональной безопасности".

Рабочая поездка Рааба прошла в преддверии публикации на следующей неделе комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, в документе, обнародование которого несколько раз откладывалось, будет идти речь о наиболее глубоком пересмотре оборонной стратегии Великобритании со времен холодной войны.