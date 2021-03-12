Начштаба Сухопутных войск США выступил за их трансформацию и выработку новой доктрины

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Начальник штаба Сухопутных войск (Армии) США генерал Джеймс Макконвилл выступил за их трансформацию в соответствии с нынешними реалиями и выработку новой доктрины их применения.

"Сухопутные войска должны трансформироваться примерно каждые 40 лет. <...> Я считаю, что мы сейчас должны трансформировать Сухопутные войска. И мы должны выработать новую доктрину", - сказал американский военачальник в четверг на интернет-брифинге для журналистов. Он пояснил, что придерживается такой точки зрения с учетом необходимости применения теперь Сухопутных войск во всех сферах, а не только на земле. Генерал не уточнил, как именно, с его точки зрения, должны видоизмениться Сухопутные войска США.

"<...> Я смотрю на то, что делает Китай, что делает Россия. Я вижу угрозу со стороны Ирана. Я вижу угрозу со стороны Северной Кореи. И никуда не делись экстремисты", - заявил при этом Макконвилл.

Кроме того, он напомнил, что США на текущем этапе оперируют понятием "конкуренции великих держав". К таковым Вашингтон относит Россию, Китай и Соединенные Штаты. В связи с этим Макконвилл заверил, что настаивает на недопущении конфликта между великими державами. "Идет много дискуссий по поводу конкуренции великих держав. <...> Лично я считаю, что нам не нужен конфликт великих держав. Что нам нужно, так это сосуществование великих держав. И мы должны определить, как это выглядит", - подчеркнул генерал.

Он также подтвердил, что не поддерживает идею сокращения численности Сухопутных войск США в целях увеличения объемов финансирования их модернизации. "Мое намерение в этом не заключается", - сказал про предложение урезать численность Армии США Макконвилл. "Я испытываю обеспокоенность по поводу [потенциального] сокращения общей численности, из-за нынешних перегрузок [в войсках]", - утверждал генерал.