Глава штата Баия в Бразилии ожидает 12 марта подписания контракта на покупку "Спутника V"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта. /ТАСС/. Правительство бразильского штата Баия рассчитывает в пятницу, 12 марта, подписать контракт на покупку российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в четверг губернатор Баии Руй Коста.

"Мы работаем над последними нюансами, такими как гарантии и меры обеспечения, ожидаем завтра подписания контракта", - приводит телеканал CNN Brazil слова губернатора на своем сайте. Как уточнил Коста, обсуждается возможность поставки вакцины четырьмя партиями: "две поменьше в марте и апреле, и две побольше в мае и июне".

Как указал в своем Twitter глава регионального управления здравоохранения Фабиу Вилас-Боас, речь идет о совместной закупке российского препарата для нужд не только Баии, но и других штатов северо-востока Бразилии. В свою очередь газета Globo сообщила, что правительство штата Баия также предложило федеральному Минздраву помощь в закупке российской вакцины для использования в рамках общенациональной программы вакцинации.

"Спутник V" до настоящего времени не был одобрен Национальным агентством по санитарному надзору. Регулятор запросил дополнительную информацию о препарате после того, как бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций подали запрос на его временное ограниченное использование для вакцинации в условиях чрезвычайной ситуации.

В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей.