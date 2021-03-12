В штате Нью-Йорк в заксобрании проведут расследование по вопросу об импичменте губернатора

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Профильный комитет нижней палаты законодательного собрания американского штата Нью-Йорк проведет разбирательство, чтобы оценить, есть ли достаточные основания для лишения полномочий его губернатора Эндрю Куомо, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте спикера нижней палаты Карла Хисти.

Законодатель, который, как и Куомо, является демократом, отметил, что поручил юридическому комитету палаты "начать расследование относительно импичмента". В его рамках "рассмотрят обвинения в адрес губернатора Куомо в нарушениях".

Как следует из документа, члены комитета смогут "проводить беседы со свидетелями, запрашивать документы и оценивать улики". Хисти отметил серьезность обвинений в отношении Куомо и выразил уверенность в том, что разбирательство будет проведено тщательно и без задержек. Оно может стать первым шагом в процедуре отстранения губернатора от власти. За это высказались многие члены законодательного собрания штата, в том числе демократы.

В последние недели уже несколько женщин обвинили Куомо в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. На прошлой неделе Куомо заявил, что не намерен уходить в отставку. Он отрицает обвинения в свой адрес.

Это уже не первый громкий скандал за последние месяцы, в котором замешан губернатор. Ранее американские федеральные власти и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.

В 2020 году Куомо пользовался большой популярностью в США, поскольку считалось, что он эффективно организовал в штате борьбу с распространением инфекции.