Гражданин Южной Кореи признал вину по делу о мошенничестве с Пентагоном

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Гражданин Южной Кореи признал свою вину в участии в мошеннической схеме в отношении Министерства обороны США. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минюста США.

Согласно материалам дела, которое рассматривает окружной суд в Колумбусе (штат Огайо), Хен Донг Чжо, работая в Южной Корее по контракту на складирование, утилизацию и тестирование опасных отходов с Агентством по тыловому обеспечению Министерства обороны США, с 2015 по 2018 год подделывал лабораторные анализы, в то время как на деле тестирований не проводилось. За свою работу он получил $280 тыс.

"Это не только было небезопасно для объектов Вооруженных сил США в Южной Корее, где фактически не проводилось тестирование опасных отходов, но и нанесло ущерб в результате мошеннических действий в отношении Министерства обороны США на $280 тыс.", - приводятся в пресс-релизе слова прокурора Випала Патела.

Обвиняемому грозит до 20 лет тюремного заключения и $250 тыс. штрафа, при этом максимальная сумма штрафа может составлять двойной размер ущерба, понесенного истцом.