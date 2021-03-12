СМИ: суд над двумя канадцами, обвиняемыми в шпионаже, начнется в КНР в ближайшее время

ОТТАВА, 12 марта. /ТАСС/. Суд над канадскими гражданами Майклом Ковригом и Майклом Спэйвором, которых китайские власти обвиняют в шпионаже, начнется в самое ближайшее время. Об этом в четверг сообщила газета The Globe and Mail.

Подробностей издание не приводит, но отмечает, что начало судебных слушаний по делу канадцев может серьезно усложнить и без того трудный процесс по их возвращению в Канаду. Представитель МИД Канады, а также один из юристов задержанных сообщили газете, что пока им ничего не известно о возможном скором начале суда над Ковригом и Спэйвором. The Globe and Mail добавила, что по обвинениям в шпионаже канадцам может грозить от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций. Вскоре после этого власти КНР задержали двух канадских граждан по обвинению в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае 2019 года задержанные - Ковриг и Спэйвор - были отправлены под арест, а 19 июня 2020 года прокуратура КНР предъявила им обвинения в шпионаже. Оттава считает их задержание незаконным и требует от Пекина немедленно вернуть канадских граждан на родину.