СМИ: выборы в Законодательный совет Гонконга могут состояться в декабре

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 марта. /ТАСС/. Выборы в Законодательный совет Гонконга, отложенные на год из-за пандемии до сентября текущего года, могут быть перенесены на декабрь. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Задержка вызвана реформированием избирательной системы этого специального административного района КНР. Резолюцию о разработке соответствующего законопроекта одобрило в четверг Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва.

Инициированная Пекином реформа нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Она предполагает усиление роли механизма коллегии выборщиков, которая теперь будет отвечать не только за выборы главы администрации региона, но и части членов парламента, а также нести ответственность за выдвижение кандидатов.

Этот орган, расширенный с 1 200 до 1 500 человек, по данным газеты, может быть созван в сентябре. Выборы в Законодательный совет, численность которого увеличится с 70 до 90 депутатов, будут перенесены на декабрь, а избрание главы администрации должно пройти в положенный срок - в марте 2022 года.

Издание со ссылкой на источники также сообщает, что на следующей неделе Гонконг посетит замглавы канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин. Он проведет консультации с более чем 1 тыс. представителей деловых и политических кругов, чтобы собрать их мнения по проекту избирательной реформы.

Для ее реализации Постоянный комитет ВСНП должен будет внести поправки к Приложениям 1 и 2 Основного закона (гонконгский аналог конституции - прим. ТАСС), после чего будут осуществлены изменения в целый ряд законодательных актов Гонконга.