В ЮАР умер король зулусов

ПРЕТОРИЯ, 12 марта. /ТАСС/. Король зулусов Гудвилл Звелитини умер в пятницу в больнице в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщил местный новостной портал News24 со ссылкой на королевскую семью.

"Помещенный в госпиталь для лечения диабета, король Гудвилл Звелитини скончался ранним утром 12 марта", - говорится в заявлении двора. Ему шел 72-й год.

Гудвилл Звелитини был провозглашен королем зулусов в 1968 году после смерти отца и был коронован в 1971 году. Зулусский престол считается самым престижным среди традиционных лидеров ЮАР. У Гудвилла Звелитини было шесть жен и 28 детей.