СМИ: отборочный комитет ОЭСР назовет имя нового генсека организации до конца марта

СИДНЕЙ, 12 марта. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития назовет имя нового генерального секретаря до конца марта. Об этом в пятницу сообщает газета Australian со ссылкой на доклад организации по итогам пятого раунда консультаций.

По данным издания, к настоящему моменту на выборах нового генсека организации лидируют два кандидата: экс-министр финансов Австралии Матиас Корманн и бывший еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём. Однако, как указано в отчете отборочного комитета, "после пятого раунда консультаций председатель не смог определить, кто из кандидатов пользуется наибольшей поддержкой". "Дальнейшие обсуждения, необходимые для завершения процесса [выбора генерального секретаря ОЭСР], будут проведены до конца марта", - отмечается в документе.

Австралия выдвинула кандидатуру Корманна, возглавлявшего тогда Минфин, на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития 8 октября 2020 года. В ноябре 50-летний политик покинул свою должность в австралийском правительстве и приступил к отборочным консультациям. В начале 2021 года представители ряда стран поставили под сомнение способность Корманна занимать пост главы ОЭСР, поскольку и во время его работы в кабинете министров Австралии, и сейчас страна "проводит излишне консервативную климатическую политику". Оппоненты экс-министра финансов, а также ряд австралийских гуманитарных и экологических организаций призвали снять кандидатуру австралийца с выборов главы ОЭСР, однако этого не произошло.

Новый руководитель Организации экономического сотрудничества и развития будет избран на пять лет и вступит в должность 1 июня 2021 года. В настоящий момент этот пост занимает Анхель Гурриа.

Целью международной межправительственной экономической организации ОЭСР является продвижение политики, ориентированной на экономический рост и социальное развитие. ОЭСР создавалась на основе организации, образованной в 1947 году для координации проектов послевоенного экономического восстановления Европы в рамках плана Маршалла. В современном формате она существует с 1961 года и сейчас объединяет 37 стран мира.