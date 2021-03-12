Следователи в Минске разблокировали офис Белорусской ассоциации журналистов

МИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии разблокировал офис Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), его представители возвращаются к нормальной работе. Об этом журналистское объединение сообщило в пятницу в Telegram.

"Следственный комитет разблокировал офис Белорусской ассоциации журналистов, опечатанный 16 февраля. Мы возвращаемся к нормальному режиму работы", - отмечается в сообщении.

Представители МВД Белоруссии 16 февраля провели около 90 обысков, поводом для которых стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в республике. Обыски проводились по месту жительства членов незарегистрированных организаций "Весна", "Профсоюз работников РЭП" (радиоэлектронной промышленности), а также представителей БАЖ и медиаресурсов протестного толка. После обыска в офисе БАЖ следователи опечатали офис ассоциации.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор.