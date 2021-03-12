В США заявили, что страны "четверки" намерены расширить производство вакцин в Азии

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония) по итогам переговоров, которые пройдут 12 марта в виртуальном формате, объявят о новой инициативе по расширению масштабов производства вакцины от нового коронавируса в Азии. Об этом представители вашингтонской администрации высокого ранга сообщили журналистам на телефонном брифинге в четверг.

"Я хочу начать с исторического соглашения о расширении объемов производства вакцин от коронавируса, которое станет ключевым результатом <...> саммита "четверки". <...> В рамках "четверки" мы выявили несколько конкретных областей, в которых мы можем работать вместе [в целях борьбы с пандемией]", - сказала представитель администрации. По ее словам, речь идет о "расширении производства для безопасных и эффективных вакцин", а также о сотрудничестве в решении вопросов, связанных с распространением препаратов среди населения.

"Мы ведем переговоры, в том числе с участием [правительственной] Финансовой корпорации США по международному развитию, работаем с компаниями в Индии, а также с властями Японии, <...> Индии и <...> Австралии, сосредоточившись на серьезном увеличении производственного потенциала для вакцин от коронавируса, которые разрешены Всемирной организацией здравоохранения или [другими] серьезными регуляторами. <...> Мы работаем над <...> значительным увеличением количества вакцин, производимых в Индии", - добавила она.

В свою очередь другой представитель администрации охарактеризовал эту инициативу как значительную, она "должна развеять опасения жителей Индо-Тихоокеанского региона". По его словам, речь идет о масштабном "подходе, который решает [проблему] острой нехватки вакцин, в частности в Юго-Восточной Азии". "США, тесно работая с Индией и Японией, собрали вместе сложные механизмы финансирования, которые сделают возможным существенное, откровенно говоря, резкое увеличение [производственного] потенциала для создания вакцин - до миллиарда к 2022 году", - заявил американский чиновник.

Как пояснили на брифинге, страны "четверки" также намерены создать экспертную группу высокого уровня, которая будет заниматься вопросами, связанными с вакцинацией. "Партнеры по "четверке" также предпримут важные шаги по [борьбе] с изменением климата, они пообещают в полной мере выполнять [свои обязательства в рамках] Парижского соглашения по климату, работать вместе над глобальными действиями [в сфере противодействия] изменению климата. <...> Мы также создаем ряд рабочих групп, которые сконцентрируются на [вопросах] климата, а также на критически важных и новых технологиях, что включает работу над созданием технологических стандартов и норм и совместную разработку некоторых важнейших технологий будущего", - сказала представитель администрации США.