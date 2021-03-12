Оппозиционные протесты в Армении фактически перешли в вялотекущую фазу

ЕРЕВАН, 12 марта. /ТАСС/. Оппозиционное объединение "Движение за спасение родины" продолжает держать перекрытыми входы в здание парламента Армении на проспекте Баграмяна и на улице Демирчяна в самом центре Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, однако уже два дня не проводит массовых протестных акций. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в настоящий момент рядом со зданием законодательного органа дежурят около ста активистов.

В основном они проводят время в палатках, установленных и на проспекте Баграмяна, и на улице Демирчяна, греются у костра, слушают патриотические песни. Рядом с митингующими дежурят наряды полицейских, которые ведут себя дружелюбно и корректно, не задерживают активистов и не требуют разблокировки дорог, вследствие чего по всей столице республики периодически образуются большие пробки.

Лидеры оппозиции не часто приезжают на место проведения акции протеста. Их пресс-службы периодически сообщают, что оппозиционные политики проводят совещания относительно будущих планов, что и доказывает мнение многих экспертов о том, что борьба за власть Армении вошла в вялотекущую фазу.

Приглашение президента

Президент Армении Армен Саркисян 9 марта пригласил премьер-министра Никола Пашиняна, лидеров "Движения за спасение родины" и глав трех парламентских фракций встретиться 13 марта для обсуждения путей выхода из внутриполитического кризиса. После этого глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян заявил, что готов принять участие в данном обсуждении, поскольку ситуация в стране требует конкретных решений. "Движение за спасение родины", которое после подписания заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе от 9 ноября проводит уличные акции, заявило, что на этой встрече необходимо обсудить дорожную карту отставки Пашиняна, формирование временного правительства и сроки проведения внеочередных парламентских выборов. Как заявили оппозиционеры, любая другая повестка не имеет смысла.

Загадкой пока еще остается позиция самого Пашиняна: несмотря на то, что правящий парламентский блок "Мой шаг" дал согласие на проведение встречи, глава армянского кабмина пока не выразил свою позицию. Его пресс-служба отказывается комментировать позицию премьера, политики, представляющие его партию "Гражданский договор", стараются не отвечать на вопросы СМИ. Также не сообщил о своем решении и лидер фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян, входящий в состав "Движения за спасение родины", однако получивший отдельное предложение от премьер-министра.

Договор или крах

Если после 24 февраля, когда начальник Генштаба Оник Гаспарян и высший командный состав ВС потребовали отставки Пашиняна, падение нынешней власти казалось лишь вопросом времени, то после 11 марта, когда Гаспарян по инициативе Пашиняна фактически лишился полномочий и от главы армянского кабмина появился новый кандидат на эту должность - Артак Давтян, стало очевидно, что армия не будет активно участвовать во внутриполитических процессах и останется в стороне.

Это означает, что у оппозиции не хватит сил взять власть с помощью уличных протестов, а у правительства - разгонять митинги и на какое-то время успокоить внутриполитическую жизнь. По сути, единственным выходом из сложившейся ситуации является проведение досрочных парламентских выборов. Готовность идти на выборы заявили все основные политические игроки, однако поставили свои условия.

Что требуют власть и оппозиция

Сам премьер Пашинян и его команда неоднократно заявляли, что готовы идти на выборы в том случае, если парламентская оппозиция подпишет меморандум, согласно которому после отставки Пашиняна (это требуется для роспуска парламента) он останется и.о. главы кабмина и по сути сам организует выборы. Оппозиционные парламентские фракции, в свою очередь, заявляют о готовности идти на выборы, однако отказываются подписывать меморандум. Возможная встреча в президентском дворце может или поставить точку в противостоянии, или разогреть его с новой силой.