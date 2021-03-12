Комитет министров Совета Европы продолжит обсуждение ситуации с Навальным в июне

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) обсудил тему исполнения вердикта Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по одному из исков Алексея Навального против России, однако единственное решение, к которому удалось прийти участникам встречи, - продолжить дискуссии летом. Об этом говорится в решении комитета, опубликованном в пятницу.

КМСЕ "принял к сведению" тот факт, что в рамках иска, поданного в связи с делом "Ив Роше" Алексеем и Олегом Навальными, были выплачены положенные денежные компенсации, однако встревожен возобновлением судопроизводства Верховным судом в отношении них. Особую озабоченность участники заседания, проходившего на уровне заместителей министров иностранных дел государств - участников Совета Европы, выразили в связи с решением Симоновского районного суда Москвы удовлетворить требование ФСИН и заменить Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

Согласно позиции комитета, изначальный вердикт в этом деле против Навального был "неправомерным". Лишение же свободы "полностью идет вразрез с заключениями и духом решения ЕСПЧ" по обеспечительным мерам в отношении Навального, подразумевающим его освобождение из-под стражи, говорится в резолюции.

"Было решено продолжить рассмотрение индивидуальных мер, запрошенных в этом деле, и дела Навальных и [Петра] Офицерова [против России] на встрече в июне 2021 года. Также направлен запрос в секретариат о подготовке промежуточной резолюции для их рассмотрения на встрече, если первый истец к тому моменту не будет отпущен на свободу", - говорится в заключительной части резолюции КМСЕ.

Попытка запустить санкционный механизм

"Наши западные партнеры пытались провести в документ требование, которое содержится в обеспечительных мерах ЕСПЧ - освободить Навального немедленно. Если бы им это удалось, тогда они могли бы сказать, что КМСЕ поддержал призыв ЕСПЧ, но в итоге все получилось в гораздо более мягкой форме, без категоричности", - прокомментировали по просьбе ТАСС данную резолюцию в постоянном представительстве России при Совете Европы. Собеседник агентства добавил, что существуют десятки случаев неисполнения обеспечительных мер, рекомендованных ЕСПЧ Греции, Италии, Франции и другим странам, однако эти рекомендации "нельзя сравнивать с вердиктом суда как таковым".

В постпредстве признают, что даже в нынешней формулировке данную резолюцию можно считать большим шагом вперед, поскольку дипломатам "удалось удержать КМСЕ от наиболее радикальных шагов, которые предлагались". "Здесь нет ничего про статью 46, которая прописывает пути исключения страны из СЕ. В первоначальном тексте она не напрямую, но упоминалась", - отметил собеседник.

Он добавил, что данная резолюция носит промежуточный характер и таковых может быть еще много, а к ним могут постоянно добавляться дополнительные дела, касающиеся Навального, "при этом далеко не по всем из них вынесено решение ЕСПЧ". Что касается невыполнения обеспечительных мер, подразумевающих освобождение Навального, то решение о них было принято в рамках отдельной жалобы, обсуждение которой по существу может начаться лишь "через пару-тройку лет".

По словам собеседника, попытки доказать неисполнение Россией вердиктов европейского суда направлены на активацию КМСЕ трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава Совета Европы. "Может быть эффект снежного кома, но на его формирование могут уйти годы. Когда одно, два, пять дел будут складываться, когда КМСЕ посчитает, что мы их не выполняем или выполняем не должным образом", - заключил он.