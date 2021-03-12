Парламент Южной Осетии ратифицировал соглашения с РФ о документах по инвалидности военных

ЦХИНВАЛ, 12 марта. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии в пятницу ратифицировал соглашения с Российской Федерацией о взаимном признании документов об инвалидности бывших сотрудников Минобороны и МВД обеих стран, сообщил ТАСС глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев, который вынес данный вопрос на сессию.

Соглашение было подписано в Москве 17 марта 2020 года. Оно регулирует вопросы взаимного признания документов, подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных из Минобороны и МВД России и Южной Осетии для того, чтобы они могли по своему выбору получать пенсию по югоосетинскому либо по российскому законодательству. Закон о ратификации соглашения с Южной Осетией 9 марта подписал президент России Владимир Путин.

"Соглашение распространяется на граждан Российской Федерации уволенных из Министерства обороны и Министерства внутренних дел республики Южная Осетия, а также из Министерства обороны и Министерства внутренних дел Российской Федерации и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с прохождением военной службы на территории Республики Южная Осетия. Стороны для взаимного признания документов применяют тождество формулировок причин инвалидности, предусмотренных законодательством двух стран", - сказал Дриаев, отметив, что депутаты приняли ратификацию данного соглашения единогласно.

Он уточнил, что сотрудничество в рамках настоящего соглашения осуществляют от югоосетинской стороны министерства здравоохранения и социального развития, Министерство обороны и МВД, от российской стороны - Министерство труда и социальной защиты, Министерство обороны и Министерство внутренних дел. "Документ позволит повысить социальную защищенность указанных категорий граждан и в целом отвечает политическим и экономическим интересам Республики Южная Осетия", - подчеркнул депутат.

Соглашение заключается на десять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее назвал это соглашение продолжением юридического оформления договорно-правовой базы межгосударственных отношений с Южной Осетией.