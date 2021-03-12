Рапота считает, что символику Союзного государства можно выбрать в конкурсном порядке

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота поддержал инициативу о создании единой символики интеграционного объединения. По его мнению, можно было бы объявить открытый конкурс на разработку таких символов.

"Дело хорошее, почему бы и нет", - сказал он журналистам на полях Международного экономического форума "СНГ - 30 лет", комментируя по просьбе ТАСС соответствующую инициативу.

Рапота вспомнил, как ранее выбиралась символика Евразийского экономического союза. По его словам, был объявлен открытый конкурс на дизайн символов объединения. "Победила молодая девушка, которая предложила наиболее интересный символ, который сейчас до сих пор существует, - добавил госсекретарь. - [Почему бы и сейчас не объявить конкурс], если есть желание сторон. Тут же надо, чтобы была заинтересованность со стороны России и Белоруссии. Технологически это сделать не так сложно".

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу РБК предложил создать символику Союзного государства. По его мнению, она могла бы стать "важным сплачивающим фактором" двух стран.