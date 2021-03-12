В Китае заявили, что реформа не ограничит доступ умеренной оппозиции в парламент Гонконга

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Представители демократических партий и умеренной оппозиции после инициированной Пекином избирательной реформы по-прежнему смогут избираться в парламент Гонконга и работать в других органах власти. Как заявил в пятницу на брифинге заместитель главы канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин, отвечая на вопрос ТАСС, это будет возможно при соответствии их кандидатов принципу "Гонконгом правят патриоты".

"Вводя принцип "Гонконг управляется патриотами", центральное правительство не пытается ввести единообразие в социальную и политическую сферы этого специального административного района КНР", - сказал он. "Во-первых, когда мы говорим о том, что непатриотичные люди не смогут проникнуть в структуры государственной власти Гонконга, мы не имеем в виду, что они не смогут продолжить жить и работать в городе. Речь идет только о том, что они не смогут принимать участия в управлении Гонконгом и его регулировании", - отметил замглавы канцелярии.

"Во-вторых, исключение непатриотичных элементов, особенно антикитайских и дестабилизирующих, из системы государственной власти, не означает того, что вся оппозиция и пандемократический лагерь будут исключены из государственной жизни", - добавил он. "Антикитайские и дестабилизирующие элементы не могут быть просто приравнены к пандемократическим кандидатам. Среди представителей пандемократов есть патриоты, и они по-прежнему могут принимать участие в выборах и быть избранными в соответствии с законодательством", - подчеркнул Чжан Сяомин.

"В Законодательном совете (парламент Гонконга) по-прежнему будет широкое представительство, и там можно будет услышать разные голоса, в том числе критику правительства", - подчеркнул представитель центральных властей.

По его словам, принцип патриотизма был сформулирован еще до передачи Великобританией суверенитета над Гонконгом Китаю в 1997 году. "Что касается критерия патриотизма, то он был установлен Дэн Сяопином. Он сказал, что патриоты - это те, кто уважает свою страну, искренне поддерживает суверенитет КНР над Гонконгом и не вредит его процветанию и стабильности", - сказал Чжан Сяомин. Он отметил, что "люди, выступающие за независимость Гонконга и сепаратизм, не могут быть патриотами".

"Мы не позволим непатриотичным людям проникнуть в государственные структуры Гонконга, а также не дадим антикитайским и деструктивным элементам занять место в Законодательном совете. Они не получат ни одного места. Это однозначно", - резюмировал он.

Реформа избирательной системы

11 марта Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) одобрило разработку законопроекта о реформе избирательной системы Гонконга. Она нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Реформа предполагает усиление роли коллегии выборщиков, которая будет расширена с 1 200 до 1 500 человек и будет отвечать не только за выборы главы администрации региона, но и части членов парламента, а также нести ответственность за выдвижение кандидатов.

Согласно реформе, глава администрации Гонконга, как и прежде, будет избираться коллегией выборщиков и утверждаться центральным народным правительством КНР. Кандидат на этот пост должен получить не менее 188 голосов выборщиков, при этом от каждой из пяти категорий в коллегии выборщиков должно быть получено не менее 15 голосов. Для победы кандидат должен получить голоса по меньшей мере половины выборщиков.

Реформа также предполагает увеличить число мест в Законодательном совете (парламенте) с 70 до 90 человек. Парламентарии будут избираться из трех групп: представителей организаций, коллегии выборщиков и территориальных избирательных округов (путем прямого голосования).

Ранее газета South China Morning Post также писала о том, что в результате реформы из коллегии выборщиков могут быть исключены 117 мест, которые контролируют депутаты районных советов. Эти должности сейчас занимают преимущественно оппозиционные активисты, которые уверенно победили на выборах в райсоветы в ноябре 2019 года на волне проходивших тогда массовых антиправительственных протестов.