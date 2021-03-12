Кравчук считает, что встреча лидеров стран в "нормандском формате" может пройти в апреле

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Встреча на уровне лидеров Германии, Франции, России и Украины в "нормандском формате" может состояться в апреле, подготовка к ней ведется. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук, речь которого транслировал телеканал "Украина-24".

"Сейчас идет большая работа на уровне политсоветников <...>, они как раз и решают этот главный вопрос - встречу на наивысшем уровне. Ну, планируется где-то, наверное, на апрель, но как оно будет на самом деле, сказать сложно", - отметил он.

Кравчук в очередной раз выступил за расширение "нормандского формата" и привлечение к работе делегации от США. По его мнению, это придаст процессу большее влияние и большую силу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи "нормандской четверки" на высшем уровне. Однако, по его словам, если она не состоится, то он готов лично встретиться с каждым из президентов трех стран. В ответ на это пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что лучшей подготовкой встречи лидеров России и Украины стало бы выполнение Киевом ранее достигнутых договоренностей по Донбассу.

На саммите "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года в Париже участники приняли итоговое заявление, однако его большая часть осталась нереализованной. Киев так и не приступил к выполнению политической части коммюнике, в котором говорилось о необходимости закрепить на постоянной основе в украинском законодательстве особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и включить в законодательство "формулу Штайнмайера". Тем не менее официальные представители Украины заявляют, что Киев якобы выполнил все решения саммита.