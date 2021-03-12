Парламент Молдавии принял декларацию о "политическом перемирии" на период пандемии

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Парламент Молдавии принял декларацию, в которой содержится призыв отказаться от политических разногласий и консолидироваться для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Такое решение было одобрено на пленарном заседании в пятницу, информирует пресс-служба законодательного органа.

"Депутаты одобрили декларацию о политическом перемирии перед лицом кризиса, вызванного пандемией [коронавируса]", - говорится в сообщении. В декларации содержится призыв к партиям отказаться от своих политических программ и электоральных обязательств, чтобы консолидировать силы для преодоления последствий пандемии и обеспечить эффективное управления страной, отметил в ходе своего выступления руководитель парламентской группы "Про Молдова", экс-спикер парламента Андриан Канду, который выступил инициатором и соавтором декларации.

Среди приоритетов на этот период выделяется вакцинация населения, привлечение внешней финансовой помощи, поддержка бизнеса и малообеспеченных слоев населения, развитие системы здравоохранения.

Группа "Про Молдова" отделилась от Демократической партии, когда партию покинул и бежал из страны олигарх Владимир Плахотнюк. В настоящий момент ее фракция в 101-местном парламенте составляет семь человек. При этом группа не входит ни в какие объединения с другими партиями.

Политический кризис и пандемия

Политический кризис разразился в Молдавии после победы на президентских выборах Майи Санду, чьи сторонники на акциях протеста стали настаивать на досрочных выборах в парламент. Под давлением оппозиции в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), возглавляемая экс-президентом Игорем Додоном. На данный момент все парламентские партии поддерживают идею проведения досрочных выборов, однако перед этим они предлагают сформировать временное правительство.

Президент настаивает на немедленном роспуске нынешнего состава законодательного органа, который обвиняет в коррупции. Наблюдатели отмечают, что за этим требованием стоит желание улучшить представительство учрежденной Санду проевропейской Партии действия и солидарности в парламенте.

В феврале ПСРМ сформировала в парламенте большинство с партией "Шор" и группой "За Молдову" для утверждения премьером экс-министра финансов Марианны Дурлештяну, однако президент отказывается от ее выдвижения и диалога с депутатами. Конституционный суд Молдавии признал действия главы республики незаконными.

При этом ситуация с распространением коронавируса в Молдавии остается сложной. 11 марта в стране был обновлен суточный максимум числа инфицированный, он составил 1 896. Всего за время пандемии заразились 200 124 человека (5,7% населения). В феврале в Молдавии ужесточили ограничения на проведение массовых мероприятий, функционирование общественных заведений и транспорта. В начале марта в республику поступила первая партия вакцины, которая в качестве помощи была предоставлена по линии международного механизма COVAX и правительством Румынии.