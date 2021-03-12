Байден: США с союзниками будут стремиться к стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Власти США намерены работать со своими союзниками и партнерами над достижением стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом президент США Джо Байден заявил в пятницу в ходе переговоров с лидерами стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония).

Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что "свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион имеет жизненно важное значение для будущего каждой" из стран "четверки". "США привержены работе с вами, с нашими партнерами, а также со всеми нашими союзниками в регионе для достижения стабильности", - отметил Байден. Встреча проходит в виртуальном формате, трансляцию ведут американские новостные телеканалы.

Кроме того, Байден заявил, что "четверка" нацелена на поиск практических решений рассматриваемых проблем и конкретные результаты работы. "Эта группа особенно важна, так как она нацелена на практические решения и конкретные результаты", - сказал глава администрации США.

Далее он акцентировал внимание на экономическом аспекте взаимодействия объединения. Байден напомнил, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) удвоила свой прогноз роста ВВП США до 6,5% в свете согласования нового пакета экстренных мер его поддержки в размере $1,9 трлн в Вашингтоне. Увеличение американского ВВП "будет ключевым двигателем мирового роста в этом году", убежден глава Белого дома.

"Чтобы действовать правильно, мы все должны сконцентрировать внимание на стимулировании внутреннего спроса и обеспечении устойчивого глобального роста", - полагает Байден.

Четырехсторонний диалог по безопасности был основан в 2007. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. Нынешний виртуальный саммит "четверки" является первым. Должностные лица США ранее заявляли, что не исключают расширения формата "четверки" в будущем.