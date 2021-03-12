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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Зеленский продлил до августа соглашение по миссии защиты расследования катастрофы MH17

Международная миссия защиты расследования катастрофы самолета Malaysian Airlines рейса MH17 была создана в соответствии с соглашением от 28 июля 2014 года

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до августа соглашения с Нидерландами о международной миссии защиты расследования катастрофы рейса MH17, которая произошла в июле 2014 года в небе над Донбассом. Об этом в пятницу сообщил офис главы государства.

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"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2021 срока действия соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года", который Верховная рада приняла 16 февраля 2021 года по инициативе главы государства", - говорится в сообщении.

Международная миссия защиты расследования катастрофы самолета Malaysian Airlines рейса MH17 была создана в соответствии с соглашением от 28 июля 2014 года. Ее задачей были определены сбор и поиск останков погибших, содействие проведению расследованию и другие действия по согласованию сторон. Соглашение было заключено сроком на один год, его действие продлевали несколько раз.

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