В США заявили, что приветствуют создание Украиной "Крымской платформы"

ООН, 12 марта. /ТАСС/. Соединенные штаты приветствуют выдвинутую Киевом инициативу "Крымской платформы", которая должна способствовать возвращению полуострова под контроль Украины. Об этом заявила в пятницу постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по Крыму по "формуле Арриа".

"США приветствуют новую инициативу Украины "Крымская платформа", которая станет следующим шагом в мобилизации партнеров Украины для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", - сказала она.

С точки зрения дипломата, Россия усиливает военное присутствие в Крыму и на Черном море, что якобы "создает угрозу безопасности в регионе".

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под свою юрисдикцию. Зеленский заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев готов пригласить на саммит и делегацию из Москвы.

Заседание по "формуле Арриа" проходит по инициативе Эстонии. Представители стран Западной Европы, а также ряда восточноевропейских стран - Польши, Латвии - традиционно упомянули об "агрессивных действиях" России. Постоянное представительство РФ при ООН намерено провести отдельное заседание по "формуле Арриа" 17 марта, на котором представители крымских татар смогут рассказать о реальном положении дел на полуострове.