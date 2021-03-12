Прокурор Нью-Йорка, ведущий расследование против Трампа, покинет должность в конце года

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Прокурор округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс, ведущий расследование предполагаемых финансовых махинаций бывшего президента США Дональда Трампа, сложит с себя полномочия в начале 2022 года. Соответствующее заявление он распространил в пятницу.

Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной. Вэнс, представляющий Демократическую партию США, занимает этот пост на протяжении трех сроков - с 1 января 2010 года.

В пятницу Вэнс заявил, что не будет бороться за сохранение за собой этой должности на выборах в ноябре текущего года. "12 лет назад я говорил о том, что перемены необходимы и составляют основу работы любого ведомства", - подчеркнул Вэнс. По его словам, "пришло время открыть дорогу новым лидерам в прокуратуре округа Нью-Йорк". Полномочия Вэнса на посту прокурора Нью-Йорка истекают 1 января 2022 года.

Вэнс с 2019 года добивался от американского подразделения базирующейся во Франции фирмы Mazars предоставления данных о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.

В феврале Вэнс получил доступ к указанным документам Mazars. Компания ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса. Республиканец безуспешно пытался через суд прекратить начатое Вэнсом разбирательство.

Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать.