Моди заявил, что "четверка" будет работать ради стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 марта. /ТАСС/. "Четверка" в составе Австралии, Индии, США и Японии будет работать для обеспечения безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом в пятницу по итогам состоявшихся переговоров лидеров четырех стран заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

"Мы объединены демократическими ценностями и приверженностью свободному, открытому и инклюзивному Индо-Тихоокеанскому региону. Наша сегодняшняя повестка дня, включающая такие области, как вакцины, изменение климата и новейшие технологии, делает "четверку" силой мирового добра", - сказал он в своем выступлении, запись которого опубликована в его официальном Twitter. Моди также отметил, что "четверка" будет работать для обеспечения безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Четырехсторонний диалог по безопасности был основан в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Нынешний виртуальный саммит "четверки" является первым. Должностные лица США ранее заявляли, что не исключают расширения формата "четверки" в будущем.