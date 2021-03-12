В США заявили, что ведут непрямые переговоры с Ираном через ЕС

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Вашингтон через ЕС ведет непрямые дипломатические переговоры с Ираном и ждет соображений Тегерана по ситуации вокруг ядерной сделки. Об этом помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил на брифинге в пятницу.

"Дипломатия с Ираном продолжается, но не напрямую в настоящий момент. Через ЕС и других есть коммуникации, которые помогают нам объяснить иранцам нашу позицию относительно соблюдения [ядерной сделки] <...>, а также услышать, какая позиция у них", - сказал он.

"На данном этапе мы ждем, чтобы услышать дальнейшие [соображения] от иранцев относительно того, как они хотели бы действовать дальше, но, с нашей точки зрения, это <...> не будет легко. Однако мы верим, что мы сейчас находимся в дипломатическом процессе, что мы можем двигаться вперед и в конечном итоге обеспечить достижение нашей цели, которая заключается в том, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия и сделать это через дипломатию", - отметил Салливан.