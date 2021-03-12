Спецслужба Украины подозревает руководство "Донецкоблгаза" в диверсии

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) расследует деятельность должностных лиц компании "Донецкоблгаз", действия которых привели к отключению 58 котельных в Донецкой области. Об этом в пятницу говорится в сообщении спецслужбы.

"Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ОАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения силовой операции", - сообщили в СБУ. По версии следствия, активы "Донецкоблгаза" принадлежат иностранным офшорным компаниям, которые подконтрольны гражданину Украины. В спецслужбе считают, что в настоящее время он находится в России.

В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что рассматривается возможность возврата в госсобственность "Донецкоблгаза". Собственниками "Донецкоблгаза" он назвал две зарегистрированные в Гонконге компании.

Пресс-служба "Донецкоблгаза" 6 марта сообщала о прекращении подачи газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". В компании пояснили, что из-за долгов обязаны ограничить поставки топлива, согласно предписанию Кодекса газораспределительных систем, призвали "Нафтогаз" и "Донецктеплокоммунэнерго" урегулировать ситуацию и не ставить под угрозу жизнь и здоровье жителей области. Общая задолженность "Донецктеплокоммунэнерго" перед "Нафтогазом" составляет более 1 548 млрд гривен (около $56 млн). К вечеру того же дня газоснабжение большинства котельных восстановили.