Гутерриш обсуждает с Россией, США и Турцией конференцию по Афганистану

ООН, 12 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсуждает ситуацию в Афганистане с Россией, США, Катаром, Турцией и другими странами в связи с предстоящей в Стамбуле международной конференцией. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик.

"Мы готовы помочь сторонам, как нас об этом просят, - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие действия предпринимает всемирная организация в связи с планами провести такую встречу. - Наша роль всегда будет заключаться в поддержке народа Афганистана, если на это согласны стороны конфликта. Генеральный секретарь и другие представители секретариата находятся в контакте с США, Россией, Катаром, Турцией и другими заинтересованными сторонами. Мы отмечаем подвижки со стороны международного сообщества по координации и помощи афганским сторонам в поиске мира на благо народа страны".

Отвечая на дополнительный вопрос, удастся ли провести конференцию в запланированные сроки, Дюжаррик указал, что представители ООН "продолжают обсуждение и делают все возможное для содействия проведению в установленных рамках".

7 марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ, что госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо президенту Афганистана Ашрафу Гани, в котором предложил провести под эгидой ООН конференцию по мирному урегулированию в республике, так как переговоры о мире, по его мнению, продвигаются недостаточно быстро. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил в пятницу, что в Стамбуле пройдут переговоры по мирному урегулированию в Афганистане. Предполагается, что они пройдут в апреле, но точные сроки пока не определены.