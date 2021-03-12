В США заявили, что не готовы назвать виновника кибератаки через ПО Microsoft

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Американская администрация не готова на данном этапе сказать, кто, по ее мнению, несет ответственность за кибератаку через уязвимость в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

У него спросили, готово ли правительство США назвать виновником данной кибератаки Китай. "Я сегодня не в состоянии указать на ответственного. Но я действительно обещаю, что мы будем в состоянии определить ответственного за эту атаку в ближайшем будущем", - сказал в ответ советник американского лидера.

Он пообещал, что власти США прямо заявят о том, кто, по их мнению, совершил данную атаку. Кроме того, Салливан уточнил, что специалисты американской администрации продолжают выяснять степень ущерба от нее.

На прошлой неделе Microsoft представила обновление Exchange Server в связи с тем, что через это ПО ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны хакеров из группировки, которую в корпорации назвали Hafnium. Утверждалось, что она может быть связана с Китаем. Как указывалось в заявлении Microsoft, в последнее время участники данной группировки осуществили несколько атак с использованием неизвестного ранее механизма.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 марта отметила, что речь идет о серьезной уязвимости, которая может иметь масштабные последствия. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов программного обеспечения Microsoft.