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Reuters: администрация США вскоре примет меры в связи с кибератаками через SolarWinds

По данным агентства, Вашингтон планирует принять меры в течение нескольких недель

ТАСС, 12 марта. США намерены в течение нескольких недель принять меры в отношении тех, кто, предположительно, ответственен за кибератаку на американские правительственные учреждения через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Как сообщает в пятницу агентство Reuters, об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, соответствующие меры Вашингтон планирует принять в течение нескольких "недель, а не месяцев".

Он рассказал, что большинство федеральных агентств США, которые подверглись взлому, уже завершили независимую проверку инцидента, а те, кто еще не закончил ее, сделают это к концу марта.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов SolarWinds, среди которых были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний.

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