Береговая охрана США расширит операции с применением безэкипажной техники

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Береговая охрана США рассматривает возможность применения необитаемых надводных аппаратов (ННА) в своих операциях. Об этом сообщает информационно-аналитический центр Janes со ссылкой на коменданта Береговой охраны, адмирал Карла Шульца.

Такие планы возникли в связи с рядом преимуществ, которые этот род войск получил, разместив на своих сторожевых кораблях беспилотные авиационные системы (БАС) ScanEagle.

"В прошлом году наш научно-исследовательский центр проверил способность необитаемых надводных аппаратов оказывать поддержку кораблям и авиации при выполнении штатных задач в дальних районах Тихого океана", - заявил Шульц 11 марта, во время своего ежегодного обращения к Береговой охране.

"Мы поняли, что будущее нашей стратегии безэкипажных систем, скорее всего, будет зависеть от более разнообразной техники и эффективной интеграции машинного обучения, чтобы раскрыть имеющие большое практическое значение данные для операторов береговой охраны, - сказал он. - Это ценные уроки, поскольку мы вводим элемент необитаемой системы в набор требований береговой охраны, чтобы рассмотреть, как безэкипажные технологии могут усилить наш будущий флот".

Во время последующего виртуального круглого стола со СМИ Шульц отметил: "Если мы действительно собираемся внедрить и использовать эти технологии, мы должны принять вызов сейчас".

Новое управление необитаемых систем рассмотрит вопрос о разработке надводных и потенциально подводных безэкипажных комплексов.

При этом Шульц предупредил, что Береговая охрана не будет выдвигать новые стандарты в рамках данной работы. Он добавил, что данный род войск эффективнее функционирует, "не находясь на острие разработки высоких технологий".

"Мы обратимся к готовым к использованию технологиям и другим сопутствующим услугам. Выделяется ограниченное количество долларов на НИОКР", - сказал он.

Отметив, что в докладе Национальных академий наук, техники и медицины США за 2020 год звучит призыв к Береговой охране действовать более агрессивно и целенаправленно в отношении использования преимуществ разработок в области необитаемой техники, Шульц согласился с тем, что этот род войск должен использовать такие возможности.

Однако он отметил, что Береговая охрана в то же время должна быть обеспокоена тем, где она потратит "свои следующие пять центов".

Помимо того, что Береговая охрана стремится расширить операции с применением необитаемой техники, она также планирует повысить возможности противодействия БАС, которые ее флот сможет применять в ходе патрулирования в Персидском заливе, а также для оснащения подразделений, приписанных к флоту ПЛАРБ ВМС США вблизи портов их базирования.