Politico: в центре НАТО произошел конфликт из-за статьи о России

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Более двух десятков работников и научных сотрудников одного из крупнейших в США аналитических центров Атлантического совета, включая экс-послов, раскритиковали своих коллег из-за опубликованной ими статьи, посчитав ее пророссийской. Об этом сообщила в четверг газета Politico.

Причиной скандала послужила статья экспертов центра Эммы Эшфорд и профессора Мэтью Берроуза, в которой говорилось, что Вашингтон в отношениях с Москвой не должен сосредоточиваться на вопросе соблюдения прав человека. По их версии, "демократизация в России не обязательно пойдет на пользу внешнеполитическим интересам США".

После этого на сайте Атлантического совета было опубликовано совместное заявление его 22 сотрудников с острой критикой в адрес своих коллег. Среди них оказались и бывший посол США на Украине Джон Хербст, экс-посол США в Москве и заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, а также ветеран дипломатической службы бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид. Они считают статью Эшфорд и Берроуза "пророссийской".

"Их статья основывается на ложном представлении о том, что права человека и национальные интересы абсолютно не связаны и что политика США в отношении России была и остается в основном ориентированной на права человека, - говорится в заявлении сотрудников выступающего за свободу слова Атлантического совета. - В действительности, предыдущие и нынешняя администрации стремились интегрировать наши ценности и другие национальные интересы. Мы, нижеподписавшиеся, не согласны с аргументами и ценностями, приведенными в статье и дистанцируемся от нее", - утверждается в заявлении.

За деньги Коха

Как рассказал Politico один из подписавших заявление, в центре обеспокоены тем, что статью могут посчитать результатом нечестной работы, выполненной под влиянием американского миллиардера Чарльза Коха. Перечисливший за последние годы несколько миллионов долларов совету предприниматель выступает за сокращение вмешательства США в дела иностранных государств. Кроме того, как отмечает издание, Эшфорд перешла в Атлантический совет из либертарианского научно-исследовательского Института имени Катона, который финансируется Кохом.

"Индустрия Коха действует, как троянский конь, пытаясь уничтожить хорошие учреждения, и у них [сторонников Коха] почти такие же взгляды, как и у русских", - утверждал один из подписавших заявление сотрудников. По его версии, многие другие аналитические центры придерживаются более высоких принципов и отказываются брать такого рода деньги, они недовольны тем, что Атлантический совет взял их. Другой сотрудник в беседе с изданием утверждал, что Институт имени Катона поддерживает 45-го американского президента республиканца Дональда Трампа. Другой сотрудник полагает, что статья может "подорвать доверие к публикуемым "Атлантическим советом" материалам по России".

Дискуссии делают только сильнее

В прошлом году вице-президент по исследованиям и политике Института Чарльза Коха Уилл Ругер сообщил Politico, что его организация уважает интеллектуальную свободу аналитических центров, которые она финансируют. "Это именно то новое критическое мышление, которого так долго не хватало в Вашингтоне. <...> Отдаем должное Атлантическому совету за то, что это место, где это публикуется и обсуждается. Это расширяет рынок идей. Правильно или неправильно, <...> это ведет к тому, что наш разговор о внешней политике становится лучше", - написал ранее Ругер в Twitter, сопроводив сообщение ссылкой на статью Эшфорд и Берроуза.

В ответ на это сообщение профессор написал в Twitter: "Дискуссии могут сделать США еще сильнее. Мир быстро меняется. Мы не можем оставаться на автопилоте".

"Независимо от того, является ли статья Эшфорд и Берроуза результатом влияния Коха, она наделала много шума в этом обычно сдержанном центристском мозговом центре", - отметила Politico.

Эшфорд, Берроуз и Ругер, а также пресс-служба Атлантического совета и Института Коха пока не ответили на запрос корреспондента ТАСС прокомментировать ситуацию.

Об Атлантическом совете

Атлантический совет США - неправительственная организация, определяющая свои цели как "продвижение конструктивного лидерства США на международной арене, основанного на центральной роли Атлантического сообщества в отражении вызовов XXI столетия". Совет был создан в 1961 году с целью консолидации всех поддерживающих НАТО гражданских сил в стране и поощрения сотрудничества между США и Западной Европой. В тот период организация стала своеобразным "центром неформальных встреч" политиков и бизнесменов с обеих сторон Атлантики. В настоящее время основная сфера деятельности Атлантического совета - международные отношения, международная безопасность, глобальное экономическое развитие. Организация выпускает аналитические материалы, касающиеся глобальных стратегических задач, начиная от роли НАТО и заканчивая энергетической безопасностью.

При этом совет зарегистрирован как некоммерческая организация и по уставу является независимой от правительства США и НАТО. Однако среди ее основных спонсоров - Североатлантический альянс, американские федеральные ведомства, включая ЦРУ, министерства обороны и энергетики, крупные корпорации, а также иностранные государства (Великобритания, ОАЭ, Норвегия, Швеция).

25 июля 2019 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории РФ американской неправительственной организации Атлантический совет. На сайте Генпрокуратуры говорится, что его деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.