WP: в Пентагоне считают весьма опасным вывод войск из Афганистана к 1 мая

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Некоторые представители руководства Минобороны США считают весьма опасным и проблематичным вывод американских войск из Афганистана к 1 мая, как того требуют договоренности с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России). Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

В Пентагоне признают рискованным преждевременный уход американских военнослужащих из исламской республики. По оценкам руководства министерства, вывод войск может привести к гражданской войне в стране, возможным терактам против США и их союзников, ухудшению ситуации в области соблюдения прав человека в стране. В оборонном ведомстве предупредили, что сейчас уже недостаточно времени, чтобы покинуть Афганистан к 1 мая без серьезных проблем в сферах безопасности материально-технического обеспечения. Как поясняет издание, военнослужащие и подрядчики могут быть эвакуированы на самолетах, однако вывод войск потребует уничтожения секретного оборудования на миллионы долларов, а также приведет к сокращению дипперсонала в посольстве США в Кабуле.

Кроме того, приводит газета слова представителя вашингтонской администрации высокого ранга, "Талибан" до сих пор не выполнил ряд договоренностей и все еще контактируют с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

В январе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби допустил пересмотр решения о выводе американских войск из Афганистана в нарушение мирных договоренностей с талибами. В среду госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что новая американская администрация не приняла пока никаких решений насчет своей политики в отношении Афганистана, в том числе относительно уровней дальнейшего присутствия войск США в этой республике.

Сделка с талибами

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешняя американская администрация, которой руководит президент Джо Байден, ранее указала, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире.