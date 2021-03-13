СБУ допросит экс-депутатов Рады, голосовавших за Харьковские соглашения

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) допросит депутатов Верховной рады VI созыва, которые голосовали в 2010 году за ратификацию так называемых Харьковских соглашений об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом в субботу сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина".

"Каждый депутат будет допрошен в рамках уголовного производства, и если будут выявлены нарушения, то обязательно будут соответствующие решения. Депутатов будут допрашивать на предмет того, не получали ли они взяток за голосование, не принуждали ли их и не угрожали ли им", - уточнил он.

По словам Данилова, "нельзя оставить без выяснения, почему и как произошло голосование за ратификацию Харьковских соглашений, последствия которых ощущаются на Украине и сейчас". В минувший четверг в СНБО допустили возможность предъявления депутатам Рады, голосовавшим за это решение, обвинений по статье о государственной измене. В ведомстве отмечали, что голосование за Харьковские соглашения прошло "в беспрецедентно короткий срок" - через четыре дня после их подписания. Их подписание и ратификация привели к тому, что Украина "потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны", считают в СНБО.

Ратификация соглашения парламентом Украины состоялась 27 апреля 2010 года, "за" проголосовали 236 депутатов. В том числе поддержали документ бизнесмен, самый состоятельный человек страны (по версии различных рейтингов) Ринат Ахметов, спикер Рады Владимир Литвин, генпрокурор Святослав Пискун, глава МИД Леонид Кожара, лидер Компартии Украины Петр Симоненко, премьер Анатолий Кинах, глава ЦИК Украины Сергей Кивалов, мэр Киева Александр Омельченко и другие.

Харьковские соглашения

Представители Украины и России 21 апреля 2010 года подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ. Согласно этим документам, пребывание флота в Крыму согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения. После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.

В настоящий момент СБУ возбудила уголовное дело по факту подписания и ратификации соглашений.

28 января 2021 года пресс-служба Госбюро расследований сообщила о предъявлении экс-президенту Украины Виктору Януковичу обвинения в госизмене, пояснив, что, по версии следствия, Харьковские соглашения нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны. Адвокаты бывшего президента опровергли получение их подзащитным данного обвинения, а попытку выделить из этого процесса Януковича назвали политическим преследованием.