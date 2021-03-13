Зариф отправил Боррелю письмо с критикой действий ЕС и США по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 13 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю письмо с критикой действий европейских стран и США по ядерной сделке. Об этом сообщает в субботу агентство ISNA.

Зариф обвинил "евротройку" (Францию, ФРГ и Великобританию) и США в несоблюдении условий ядерной сделки, говорится в сообщении. Он также указал, что, если другие участники соглашения выполнят свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), то Иран вернется к исполнению всех условий ядерной сделки.

26 февраля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что, если Тегеран полностью вернется к своим обязательствам в рамках СВПД, то США сделают то же самое, а потом будут стремиться к укреплению параметров сделки. В свою очередь 2 марта официальный представитель иранского правительства Али Рабии подчеркнул, что для начала диалога с США Тегеран должен убедиться, что Вашингтон отменит санкции. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 5 марта пообещал, что в скором времени страна представит через дипломатические каналы план действий по ядерной сделке.