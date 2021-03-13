Лукашенко не исключил замены песни для белорусского участника "Евровидения"

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что требование Европейского вещательного союза о необходимости замены песни белорусских участников конкурса "Евровидения" лежит в русле общего внешнего давления на страну. Об этом он заявил в субботу журналистам.

"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Европейский вещательный союз 11 марта принял решение о недопуске к участию в конкурсе "Евровидение" песни "Я научу тебя" представляющей Белоруссию группы "Галасы ЗМеста". Организаторы конкурса отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Союз также предложил прислать измененную версию композиции или выбрать новую, соответствующую правилам "Евровидения". В противном случае в этом году Белоруссия может быть дисквалифицирована.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся". Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса. Теперь планируется, что финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом. Организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности.