В Белграде надеются, что визит Путина состоится в скором времени

БЕЛГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Власти Сербии надеются, что визит президента РФ Владимира Путина в их страну может быть осуществлен в скором времени. Об этом заявил в субботу глава МИД Сербии Никола Селакович в беседе с послом России Александром Боцан-Харченко.

"Селакович выразил удовлетворение существующей интенсивностью встреч на высоком и высшем уровне, выразив надежду, что в скором времени будет осуществлен визит президента России Владимира Путина в Сербию", - говорится в сообщении сербского дипведомства.

По поручению президента России с 2015 года Россотрудничество является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма святого Саввы в Белграде. Планировалось, что в ходе визита в Сербию в октябре 2020 года российский лидер примет участие в церемонии открытия храма. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации визит был отложен.

Мозаичное убранство храма было выполнено российскими мастерами в срок, другие строительные работы в храме находятся на завершающей стадии. Освящение полностью завершенного главного храма Сербии намечено на май 2021 года.

Отношения Белграда и Москвы

Селакович отметил, что Сербия придает очень большое значение стратегическому партнерству с Российской Федерацией.

"Сербия придает исключительное значение стратегическому партнерству с Российской Федерацией и развитию отношений во всех сферах", - заявил Селакович, отметив, что "Россия - один из самых важных экономических партнеров Сербии". Глава МИД поблагодарил Россию за твердую и последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, а также за усилия мирными дипломатическими средствами решить вопрос Косова и Метохии. Стороны также подчеркнули важность перманентной взаимной поддержки в международных организациях.

Министр заявил, что "Сербия твердо привержена дальнейшему развитию политических отношений с Россией на основе традиционной дружбы, близости двух народов, стратегического партнерства и готовности к углублению сотрудничества во всех областях".

Селакович особо поблагодарил РФ за усилия, которые она приложила к тому, чтобы российская вакцина "Спутник V" была доступной гражданам Сербии, как на основе поставок из России, так и на основе соглашения о будущем совместном производстве на территории Сербии.

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем самостоятельное производство вакцины "Спутник V" на территории балканской республики. По результатам беседы президент Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину. Как сообщил в четверг министр Ненад Попович, производство российской вакцины "Спутник V" на территории Сербии начнется до 20 мая текущего года.