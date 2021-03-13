В Иране заявили, что послание Зарифа Боррелю не содержит плана действий по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 13 марта. /ТАСС/. Послание министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, отправленное главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, не содержат плана действий по ядерной сделке. Об этом сообщил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"В письме высказывается озабоченность Ирана, но не представлен никакой план [действий]", - цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, "в письме говорится, что если США хотят исправить свои ошибки по нарушению ядерной сделки и введению жестких санкций, то первым шагом они как нарушители должны вернуться к полному исполнению [условий соглашения]".

Ранее в субботу агентство ISNA сообщало, что Зариф отправил Боррелю письмо с критикой действий европейских стран и США по ядерной сделке. При этом 5 марта Зариф пообещал в скором времени представить через дипломатические каналы план действий по ядерной сделке.

26 февраля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что если Тегеран полностью вернется к своим обязательствам в рамках ядерной сделки, то США сделают то же самое, а потом будут стремиться к укреплению параметров сделки. В свою очередь, 2 марта официальный представитель иранского правительства Али Рабии подчеркнул, что для начала диалога с США Тегеран должен убедиться, что Вашингтон отменит санкции.