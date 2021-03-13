В Минске милиция задержала 10 человек за несанкционированные акции

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники белорусского ОМОН задержали в Минске 10 человек за участие в незаконных протестных мероприятиях, они доставлены в районные управления внутренних дел. Об этом сообщила в субботу официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Сегодня сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали две группы протестующих граждан. Указанные граждане доставлены в территориальные РУВД Минска для дальнейшего разбирательства", - отметила Ганусевич в комментарии, опубликованном в Telegram-канале минской милиции.

По ее информации, на улице Мирошниченко была запланирована акция, участники которой должны были развешивать листовки политического характера. "При отработке указанной территории были задержаны пять женщин, которые приняли участие в акции", - отметила Ганусевич.

Также, по ее информации, сотрудниками милиции были задержаны пять человек, которые напротив здания администрации Центрального района Минска приняли участие в несанкционированном пикетировании с использованием незарегистрированной символики. "Установлено, что задержанные состояли в локальном чате, где договаривались о проведении несанкционированных массовых мероприятий и обсуждали порядок их проведения", - проинформировала представитель минской милиции.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор.