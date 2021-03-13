Партия Зеленского на съезде учредила политсовет, совет общин и утвердила проект доктрины

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Правящая на Украине партия "Слуга народа" образовала политический совет, в который войдут 73 человека. Такое решение было принято в субботу на XI внеочередном партийном съезде в Киеве.

"Мы учреждаем органы, которые будут иметь не консультативный голос, а решающее влияние на решения партии, поскольку являются руководящими органами между съездами", - прокомментировал это решение лидер "Слуги народа" Александр Корниенко. В состав политсовета вошли как действующие депутаты Верховной рады, так и другие члены президентской политической силы. Он был сформирован не полностью, более 10 вакантных мест в нем предполагается заполнить в течение двух-трех месяцев.

Еще одним партийным органом, учрежденным на съезде, стал национальный совет общин. В него вошли главы городских и областных организаций "Слуги народа".

Делегаты съезда также утвердили проект доктрины партии, которая будет передана в регионы для обсуждения. Окончательную редакцию доктрины планируется утвердить на осеннем съезде "слуг". "В доктрине наши подходы и принципы остаются неизменными - это центризм, радикальный центризм. Стратегические направления, которые указаны в статье президента, - это мир в широком и узком смысле, завершение войны", - пояснил Корниенко.

Он перечислил такие основные направления работы партии, как построение полномочных институтов в стране, реформа судебной системы, парламента, государственной службы, децентрализация, старт приватизации, освоение новых рынков, крупные инфраструктурные проекты и народовластие.

Сотрудничество с партиями других стран

На съезде также была создана рабочая группа, которой предстоит изучить в течение двух месяцев вопрос о том, с какими партиями "Слуга народа" будет налаживать сотрудничество за рубежом. "В какую европейскую семью партий наша партия ["Слуга народа"] могла бы вступить", - пояснил Корниенко. Кроме того, было представлено партийное движение "Зе! Женщины", целью которого станет содействие представительству женщин в украинской политике и гендерному равенству, а также было объявлено о создании молодежного крыла партии.

Партия "Слуга народа" (прежнее название - "Партия решительных перемен") официально была зарегистрирована 2 декабря 2017 года. Ее основателем является действующий президент Украины Владимир Зеленский, лидером - депутат Верховной рады Корниенко. По итогам парламентских выборов в 2019 году "Слуга народа" получила 124 места в Раде по партийному списку и еще 130 мест по одномандатным округам. В парламентской фракции правящей партии насчитывается 245 депутатов.