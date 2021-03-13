Полиция задержала порядка 100 человек в ходе беспорядков в Портленде

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Полиция города Портленд (штат Орегон) в ходе очередной акции протеста, перешедшей в беспорядки в пятницу вечером, провела задержания порядка 100 человек. Об этом в субботу сообщается на сайте полиции города.

По ее сведениям, группа протестующих начала движение в районе Перл Дистрикт около 21:00 по местному времени (13 марта 08:00 мск) и уже через 15 минут начала бить стекла витрин, после чего правоохранители оцепили протестующих. "Полицейские задержали группу порядка 100 человек в ходе марша, который перешел в порчу имущества в Перл Дистрикт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе задержания другие группы протестующих начали закидывать правоохранителей камнями, в ответ на это полицейские применили слезоточивый газ. Двое задержанных были одеты в бронежилеты, у них при себе было огнестрельное оружие. На месте беспорядков также были найдены лом, молотки, холодное оружие. По итогам протестов в отношении 13 человек были выдвинуты обвинения в том числе в незаконном владении и ношении оружия, оказании сопротивления при аресте.

В аналогичной акции в Портленде, прошедшей в ночь на 12 марта, протестующие пытались поджечь здание федерального суда. Город в прошлом году стал одним из центров протестного движения в США. Крупные беспорядки произошли здесь и в день инаугурации президента Джо Байдена 20 января нынешнего года.