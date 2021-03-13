Байден заявил, что США будут сотрудничать с Узбекистаном в установлении мира в Афганистане

ТАШКЕНТ, 13 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют продолжать сотрудничество с Узбекистаном по мирному урегулированию в Афганистане. Об этом говорится в послании президента США Джо Байдена его коллеге из Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю предстоящего праздника Навруз.

"В нашей совместной работе по поддержке процесса мирного урегулирования, который положит конец войне и обеспечит стабильное и дипломатическое решение в Афганистане, Навруз является напоминанием исключительной важности мира", - подчеркивается в послании. Президент США отмечает, что в Узбекистане за последние годы проведены значительные реформы и его администрация намерена продолжать сотрудничество для "продолжения этого прогресса".

В послании Байдена также выражается надежда на продолжение взаимодействия США и Узбекистана в рамках диалога в формате "C5+1", начатого пять лет назад под руководством бывшего госсекретаря Джона Керри. Соединенные Штаты и пять стран Центральной Азии - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан - установили формат взаимодействия "С5+1" в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в сферах экономики, экологии и безопасности.