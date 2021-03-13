СМИ: в Аргентине протестующие забросали камнями автомобиль президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 марта. /ТАСС/. Протестующие забросали камнями автомобиль, в котором находился президент Аргентины Альберто Фернандес во время поездки в провинцию Чубут. Об этом сообщил в субботу телеканал Todo Noticias.

На кадрах, показанных в эфире, видно, как протестующие окружили микроавтобус, в который садился Фернандес. Манифестанты стучали по автомобилю и кричали, а несколько человек бросили в машину камни и разбили одно из окон. По данным телеканала, в результате инцидента никто не пострадал.

Собравшиеся протестовали против крупного горнодобывающего проекта, реализацию которого продвигает губернатор Чубута Мариано Арсиони.

Президент Аргентины прибыл в Чубут, чтобы посетить зоны, пострадавшие от пожаров.