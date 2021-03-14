CNN: в Пентагоне завершили расследование в отношении экс-помощника Трампа Флинна

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США завершил расследование в отношении экс-помощника бывшего президента страны Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, касающееся его контактов с иностранными организациями, в том числе из России. Об этом сообщает в субботу телекомпания CNN.

Флинн - отставной генерал Сухопутных войск США. Должность помощника главы государства по нацбезопасности он занимал в период с января по февраль 2017 года. Внутреннее расследование в отношении Флинна было начато в Пентагоне в апреле того же года. Оно, как поясняет CNN, касалось средств, которые он принимал от российских и турецких организаций после ухода с воинской службы и до назначения на пост в администрации США. В частности, аппарат генерального инспектора должен был выяснить, получил ли отставной генерал соответствующее разрешение "от Сухопутных войск и Госдепартамента, прежде чем получить какие-либо выплаты от иностранных властей или организаций, контролируемых иностранным властями". Отсутствие санкции на это может представлять собой нарушение ряда внутренних регламентных норм Пентагона.

В июне по запросу Минюста США расследование было приостановлено в связи с началом судебного разбирательства в отношении Флинна. "После того, как бывший президент [Трамп] 25 ноября 2020 года помиловал Флинна, мы получили от Минюста разрешение продолжить наше расследование. 27 января 2021 года мы завершили расследование <...> и передали некоторые [связанные с ним] административные вопросы и. о. министра Сухопутных войск США для [проведения] обзора и соответствующих действий", - приводит CNN заявление представителя аппарата генерального инспектора. К каким именно выводам пришло следствие, телекомпания не сообщает, однако поясняет, что в целом по итогам разбирательства Флинна могут обязать выплатить штраф.

В начале апреля 2017 года Белый дом опубликовал декларацию о доходах Флинна. Он в том числе задекларировал более $827 тыс., полученных им во время работы в консалтинговой фирме Flynn Intel Group, созданной им и его партнерами в 2015 году. Эта структура официально считается "иностранным агентом", так как она занималась продвижением интересов турецкого правительства. Кроме того, он сотрудничал с телеканалом RT и авиакомпанией "Волга-Днепр", совершая для этого поездки в Россию.

Судебное разбирательство в отношении Флинна

В феврале 2017 года Флинн был вынужден покинуть пост помощника Трампа по нацбезопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал тогдашнего вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в Вашингтоне. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР, однако в январе 2020 года отозвал признание вины и отказался от сделки.

Минюст США 7 мая 2020 года объявил о прекращении уголовного преследования, однако 12 мая окружной судья Эммет Салливан распорядился заслушать мнение лиц, не являющихся сторонами дела, относительно судебного разбирательства. 24 июня апелляционный суд обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело Флинна, но Салливан попросил пересмотреть данное постановление судом полного состава. В конце августа апелляционный суд столичного округа Колумбия полного состава отклонил запрос о закрытии дела.

В ноябре прошлого года Трамп объявил о решении помиловать Флинна. Процесс в отношении Флинна был прекращен судом в декабре.

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.