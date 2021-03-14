СМИ: в Вашингтоне прошла протестная акция против ограждения, возведенного у Капитолия

Как отмечает издание, акция была необычной. Целью организаторов, в частности, было показать, что ограждение нарушает привычный уклад жизни вашингтонцев. "Приводите своих собак, детей, привозите велосипеды, покрывало для пикника, закуски, мелки для рисования, мыльные пузыри, мячи и что угодно из того, что вы еще хотите показать, чтобы продемонстрировать, как вы используете ту часть нашего города, которая сейчас заблокирована забором с колючей проволокой", - объявили организаторы акции перед ее проведением. "Ограждение с колючей проволокой протяженностью в четыре мили [около 6,5 км] вокруг комплекса Капитолия перекрыло нам доступ к открытым пространствам и важным дорогам через город. <...> Это места, где мы гуляем, отдыхаем, выгуливаем своих собак, наслаждаемся цветами, ходим на работу и общаемся с друзьями", - добавили они. The Hill не уточняет, сколько человек приняли участие в акции.

Решение о возведении временных металлических ограждений высотой около двух метров по всему периметру Капитолия было принято властями в целях безопасности вскоре после 6 января. В этот день сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.