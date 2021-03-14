СМИ: лишь 20 парламентариев буду избирать в Гонконге путем прямого голосования

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 марта. /ТАСС/. Власти КНР в ходе реформы избирательной системы Гонконга планируют оставить в местном Законодательном совете всего 20 мест для депутатов, избираемых путем прямого голосования в территориальных округах. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщила в воскресенье газета South China Morning Post.

По ее данным, 40 мандатов предстоит распределять коллегии выборщиков. Еще 30 депутатов будут выдвигаться от отраслевых сообществ по профессиональному признаку.

Такое соотношение, по замыслу Пекина, призвано устранить "все факторы риска" и исключить ситуацию, при которой так называемый продемократический блок мог бы получить треть мест и заблокировать принятие тех или иных законопроектов. Для права вето будет необходим 31 голос в парламенте, численность которого увеличится с 70 до 90 человек.

До сих пор половина депутатского корпуса определялась путем прямого голосования в территориальных избирательных округах, другая половина - в функциональных, по профессиональному признаку. В ходе реформы будет добавлен новый, третий метод избрания кандидатов - через коллегию выборщиков, численность которой увеличится с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. человек. Этому же органу по-прежнему предстоит избирать главу администрации региона.

Инициированная Пекином реформа нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Резолюцию о разработке соответствующего законопроекта одобрило 11 марта Всекитайское собрание народных представителей. Подготовкой конкретных деталей документа займется Постоянный комитет этого высшего законодательного органа.