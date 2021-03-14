В ДНР заявили, что украинские силовики нанесли удар по республике при помощи беспилотника

ДОНЕЦК, 14 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили в воскресенье самодельное взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата в районе села Ленинское на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Инцидент произошел в 12:15 (время совпадает с московским). Войска Киева запустили беспилотник со стороны подконтрольного украинской стороне поселка Водяное, отметили в представительстве.

Ранее в воскресенье представительство ДНР в СЦКК сообщило, что за предыдущие сутки ВСУ два раза обстреляли территорию республики, выпустив 14 боеприпасов. Народная милиция ДНР сообщила в субботу, что ее силами сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ, который использовался для корректировки огня по поселку Луганское, расположенному к югу от Донецка.