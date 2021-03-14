Британские власти призвали Иран отпустить подданную королевства Загари-Рэтклифф

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании призывает Тегеран позволить покинуть иранскую территорию подданной королевства и гражданке Ирана Назанин Загари-Рэтклифф, у которой истек пятилетний тюремный срок, полученный по обвинению в участии в заговоре против властей республики. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении британского внешнеполитического ведомства.

"Это неприемлемо и несправедливо, что Иран решил продолжить второе, сугубо произвольное дело против Назанин Загари-Рэтклифф. Иранское правительство намеренно подвергает ее жестоким и негуманным испытаниям. Нужно позволить Назанин воссоединиться с семьей в Великобритании без дальнейшего промедления. Мы продолжим делать все возможное, чтобы поддержать ее", - отмечается в сообщении главы МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.

Дело Загари-Рэтклифф

В 2016 году сотрудница фонда Thomson Reuters Загари-Рэтклифф была осуждена в Иране на пять лет тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти. Осенью 2017 года в ее отношении было возбуждено новое дело по обвинению в распространении антииранской пропаганды. МИД Великобритании последовательно добивался оправдания и освобождения женщины. Этот вопрос неоднократно поднимался во время встреч министров иностранных дел двух стран.

Весной 2020 года Загари-Рэтклифф была временно освобождена в соответствии с государственной инициативой, нацеленной на снижение риска распространения коронавируса, но должна была носить электронный браслет. 7 марта женщина вышла на свободу по истечении пятилетнего срока, но ей снова предписали явиться в суд в это воскресенье.

10 марта премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого потребовал от него немедленного освобождения лиц с британско-иранским гражданством, в том числе Загари-Рэтклифф. Ранее рад западных экспертов высказывал сомнение в том, что Загари-Рэтклифф выйдет на свободу по истечении срока. Это произошло после сообщений иранских СМИ в сентябре 2020 года о том, что иранские судебные власти предъявили ей новое обвинение, связанное с подозрением в шпионаже.