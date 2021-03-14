В Иране прошло слушание по делу Назанин Загари-Рэтклифф

ТАСС, 14 марта. Сотрудница фонда Thomson Reuters гражданка Ирана и подданная Великобритании Назанин Загари-Рэтклифф в воскресенье предстала перед иранским судом на слушании по возбужденному против нее в 2017 году делу по обвинению в распространении антииранской пропаганды. Об этом агентству Reuters сообщил адвокат активистки Ходжат Кермани.

"<...> Ей предъявили обвинения в распространении пропаганды против системы", - заявил адвокат. "Слушания прошли в спокойной обстановке. Окончательная позиция защиты была принята. По закону суд должен огласить приговор через неделю, но решение остается за судьей. Я очень надеюсь, что обвинения будут сняты", - добавил он. Агентство подчеркнуло, что получить комментарий от судей не удалось.

В 2016 году Назанин Загари-Рэтклифф была приговорена иранским судом к пяти годам заключения по обвинению в участии в заговоре против властей страны. 7 марта по истечении этого срока она вышла на свободу. Однако еще осенью 2017 года против нее было возбуждено дело по обвинению в распространении антииранской пропаганды. МИД Великобритании последовательно добивался оправдания и освобождения женщины.